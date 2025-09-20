رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین از پذیرش ۲ هزار و ۲۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، طاهری در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰، از ارائه حدود ۲۰ رشته جدید در سه مقطع خبر داد که برخی از آنها مصوب شده و تعدادی نیز در مراحل نهایی تشکیل پرونده قرار دارند.

وی با اشاره به فعالیت ۴۳ گروه آموزشی و ارائه ۸۶ رشته کارشناسی ارشد و ۳۷ رشته دکتری تخصصی، از تلاش دانشگاه برای برگزاری مجازی ثبت‌نام‌ها به منظور رفاه حال دانشجویان خبر داد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی همچنین به جذب دانشجویان خارجی از طریق وزارت علوم، نهاد‌های ذی‌ربط و همچنین پذیرش مستقیم در کشور‌های مختلف اشاره کرد و گفت: تعدادی از این دانشجویان بورسیه و تعدادی نیز به صورت آزاد در این دانشگاه به تحصیل مشغول هستند.

طاهری اضافه کرد: مرکز آموزش زبان فارسی این دانشگاه نیز به عنوان قدیمی‌ترین و موفق‌ترین مرکز آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین‌الملل، داوطلبان زیادی را جذب می‌کند.