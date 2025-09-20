به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با آمدن صدای پای ماه مهر، تکاپوی خرید نوشت افزار فضای بازار را پرکرده است به همین سبب و به منظور کنترل قیمتها، تا اواسط مهر بر بازار خرید‌های دانش آموزی نظارت می‌شود.

بوی دفتر‌های نو، نوشت افزار‌های رنگارنگ و ذوق و شوق دانش‌آموزان، بازار را شلوغ و پرجنب و جوش کرده است. البته این حال و هوا والدین را هم سر ذوق آورده و یادآور خاطرات کودکی شده‌اند.

به گفته مسئولان، برای کنترل بازار و ثبات قیمتها، نظارت بر عرضه و فروش نوشت افزار تا اواسط مهر در مهاباد ادامه خواهد داشت.