فروشگاههای نوشت افزار این روزها، شلوغترین مغازههای شهر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با آمدن صدای پای ماه مهر، تکاپوی خرید نوشت افزار فضای بازار را پرکرده است به همین سبب و به منظور کنترل قیمتها، تا اواسط مهر بر بازار خریدهای دانش آموزی نظارت میشود.
بوی دفترهای نو، نوشت افزارهای رنگارنگ و ذوق و شوق دانشآموزان، بازار را شلوغ و پرجنب و جوش کرده است. البته این حال و هوا والدین را هم سر ذوق آورده و یادآور خاطرات کودکی شدهاند.
به گفته مسئولان، برای کنترل بازار و ثبات قیمتها، نظارت بر عرضه و فروش نوشت افزار تا اواسط مهر در مهاباد ادامه خواهد داشت.