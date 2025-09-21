به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بازی سپاهان و تراکتوراز هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس جدال برای صدرنشینی تیم فوتبال سپاهان اصفهان امشب در ورزشگاه نقش جهان میزبان تراکتور تبریز خواهد بود. این بازی از ساعت ۲۰:۰۰ آغاز می‌شود و در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر باشگاه‌های کشور برگزار خواهد شد.

دیدار حساس سپاهان و تراکتور در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، یکی از جذاب‌ترین مسابقات غیرتهرانی لیگ است. این بازی اهمیت بالایی دارد و پیروزی در آن می‌تواند جایگاه هر دو تیم را در جدول ارتقا دهد. سپاهان با گذشت سه هفته هنوز موفق به کسب اولین پیروزی خود در لیگ نشده و پس از تساوی برابر الحسین اردن در لیگ قهرمانان آسیا، به دنبال کسب سه امتیاز در خانه است. تراکتور اما با پیروزی مقابل آلومینیوم اراک و بازی‌های نسبتا موفق در لیگ قهرمانان آسیا، قصد دارد روند صعودی خود را ادامه دهد و به جمع بالانشینان جدول بازگردد.