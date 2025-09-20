مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی همگام و همراه دستگاه تعلیم و تربیت است بر حضور موثر این نیروها در مدارس و برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان و اولیا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اسفندیار صادقی در نشست تعاملی با فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی و قرارگاه امام علی (ع) به مناسبت آغاز سال تحصیلی گفت: همکاری نیروی انتظامی و دستگاه تعلیم و تربیت جهت تامین امنیت بسیار اهمیت داشته و هر چه همکاری دو مجموعه بیشتر باشد در تربیت شهروندان قانون‌مدار و مسئولیت پذیر موفق‌تر عمل خواهیم کرد.

وی افزود: امیدواریم با حفظ امنیت و نظم اجتماعی بستری فراهم کنیم تا رشد علمی و اخلاقی در محیطی امن اتفاق بیفتد.

وی با اعلام آمادگی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی با محوریت پیشگیری، آموزش‌های راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: در صورت آشنایی دانش‌آموزان با قوانین و مقررات شاهد جامعه‌ای بهتر و قانونمندانه‌تر خواهیم بود.

صادقی گفت: نیروی انتظامی در تمامی دوره‌ها همواره همگام و همراه دستگاه تعلیم و تربیت بوده و همچنان خواستار و علاقه‌مند به حضور مستمر و موثر در مدارس و برگزاری دوره برای معلمان و اولیا هستیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه صد در صد تامین سرویس مدارس بر عهده شهرداری است اظهار کرد: در زمینه سرویس مدارس با کمبود خودروی مناسب حمل و نقل عمومی به ویژه مینی‌بوس و اتوبوس مواجه هستیم.

وی گفت: ارزش امنیت در دفاع مقدس ۱۲ روزه بر همگان عیان شد و این امنیت مرهون بیداری نیرو‌ها و عوامل محترم نظامی و انتظامی است.

سردار عباس‌زاده معاون فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست به تبیین راه‌های همکاری دو جانبه این دو دستگاه پرداخت و اجرای طرح همیار پلیس و پلیس خبرنگار را از طرح‌های منتج به نتایج ثمربخش و مفید و قابل تسری به سایر زمینه‌ها دانست و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموزان در انتقال مباحث لازم به ویژه در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

وی از آمادگی صد در صدی عوامل انتظامی استان در قالب گشت‌های راهور و انتظامی در قالب طرح‌های مختلف انتظامی، امنیتی و ترافیکی به منظور روان سازی بار ترافیکی شهر و تامین امنیت به منظور بازگشایی مدارس خبر داد و ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را با ایمنی و سلامت کامل آغاز کنند.

گفتنی است ساماندهی و تعیین تکلیف مسئله سرویس مدارس و طرح در شورای ترافیک استان نیز در ادامه مورد تاکید مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.