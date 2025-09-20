پخش زنده
کلارنس سیدورف ستاره سرشناس فوتبال هلند که مشاور فنی باشگاه استقلال است امروز (شنبه) میهمان ویژه تمرین استقلال بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از بازی با پیکان امروز (شنبه ۲۹ شهریور) در کمپ زندهیاد ناصر حجازی برگزار شد.
ریکاردو ساپینتو پیش از شروع تمرین دقایقی برای شاگردان خود صحبت کرد.
بازیکنان زیر نظر مربیان بدنهایشان را گرم کرده و آماده تمرین شدند.
دروازهبانهای استقلال نیز زیر نظر مربی دروازهبان این تیم به انجام تمرینات اختصاصی پرداختند.
کلارنس سیدورف، اسطوره فوتبال هلند که مشاور فنی باشگاه استقلال است، امروز پس از حضور در ایران راهی کمپ زندهیاد ناصر حجازی شد و مهمان ویژه تمرین استقلال بود.
سیدورف دقایقی پیش با ساپینتو به گفتوگو پرداخت.
قرار است سیدورف در نشست مشترک با مدیران استقلال، دیدار این تیم مقابل الوصل را آنالیز فنی کنند.
تیم فوتبال استقلال فردا (یکشنبه) در هفته چهارم لیگ برتر باشگاههای ایران به مصاف پیکان خواهد رفت.
استقلال در حال حاضر با کسب ۴ امتیاز از سه مسابقه در جایگاه دهم جدول ردهبندی لیگ برتر باشگاههای ایران قرار دارد.