به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمود حسینی اصل گفت: در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز و ارتقاء فضای معنوی، تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد اقامه نماز کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه منعقد گردید.

رئیس امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به تدوین بند‌های این تفاهم نامه افزود: با تغییرات ساختاری و مدیریتی در امور فرهنگی دستگاه قضا و با تاکیدات جناب آقای دکتر موحدی؛ معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در جهت گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با نماز در دستگاه قضا، جلسات کارشناسی مشترک به همراه آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات به منظور تدوین تفاهم نامه در دستور کار قرار گرفت و تفاهم نامه با امضای معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور و نماینده رییس جمهور در امر نماز منعقد گردید..

حسینی اصل گفت: برنامه‌های مصوب سال ۱۴۰۴ قوه قضاییه در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در قالب ۱۰ عنوان برنامه قابل اجراست.

وی افزود: براساس این توافق، زمینه‌های مختلف همکاری در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و اجرایی برای تعمیق فرهنگ نماز در دستگاه قضایی پیش‌بینی شده که جهت اجرا به دادگستری‌های سراسر کشور، سازمان‌های تابعه و مراکز مستقل ستادی ابلاغ گردیده است.

برنامه‌های مصوب این تفاهم نامه محور‌های متعددی دارد که اعم است از: تشکیل شورای اقامه نماز و برگزاری منظم جلسات آن، برگزاری باشکوه نماز جماعت با حضور حداکثری مدیران و کارکنان، اجرای طرح بومی سازی برنامه ها، قدردانی و تجلیل از فعالان و خادمان در حوزه نماز و مهدویت، نظارت و پیگیری مستمر بر فرایند اجرای برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد واحد‌های تابعه، برگزاری دوره آموزشی آداب و اسرار و احکام نماز ویژه کارمندان، برگزاری دوره آموزشی مدیریت اقامه نماز، برگزاری دوره آموزشی اجرایی سازی فرهنگ اقامه نماز ویژه دبیران و رابطان اقامه نماز، برگزاری مسابقات فرهنگی هنری نماز و مهدویت و اجرای طرح رویش جوانه‌ها ویژه فرزندان نومکلف کارکنان.