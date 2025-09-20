به گزارش گروزه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حساس‌ترین بازی هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ امارات با پیروزی شباب الاهلی به پایان رسید.

در این بازی النصر در ورزشگاه خانگی خود از شباب الاهلی پذیرایی کرد.

شباب الاهلی در این بازی توانست با یک گل به پیروزی برسد.

تک گل شباب الاهلی را در این بازی سردار آزمون به ثمر رساند.

آزمون بعد از سه بازی مصدومیت در این بازی به ترکیب شباب الاهلی برگشت.

او در دقیقه ۷۷ وارد زمین شد و توانست تک گل تیمش را در دقیقه ۹۵ به ثمر برساند تا یک گل سه امتیازی در بازگشت خود به ثمر رساند.

در دیگر بازی برگزار شده اتحاد کلباء توانست با نتیجه دو بر یک برابر میزبانش دیبا به پیروزی برسد.

احمد نوراللهی در ترکیب اصلی اتحاد کلباء به میدان رفت و شهریار مغانلو هم در نیمه دوم در دقیقه ۶۸ به عنوان بازیکن جایگزین وارد زمین شد.