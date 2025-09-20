به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در هفته سوم لیگ دسته اول کشور به میزبانی شهر چلیچه تیم شاهین خشک بیجار با نتیجه ۴ بر ۲ شهرداری چلیچه را شکست داد.

تیم فوتبال ساحلی چلیچه هفته آینده در شمال کشور با تیم فوتبال ساحلی بندر انزلی به مصاف هم نی روند.

تیم فوتبال ساحلی شهرداری چلیچه به همراه ۵ تیم دیگر در گروه شمال لیگ دست اول کشور قرار دارند در پایان رقابت‌ها دو تیم برتر با نمایندگان برتر گروه جنوب برای مشخص شدن تیم اول و دوم و صعود به لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور رقابت می‌کنند.