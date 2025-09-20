به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس اعلام روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، مسئول ترخیص خودرو‌ها گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

الزامات واردات خودرو از مناطق آزاد اعلام شد:

۱. دریافت کد شیمای مختص «پلاک ملی خودرو» از سامانه ثبت آماری مناطق آزاد که هم‌اکنون فعال و قابل استفاده است.

۲. یکسان بودن مشخصات مالک و واردکننده خودرو شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد.

۳. ثبت و تطبیق مشخصات خودرو در سامانه با مدارک، شامل نام خودرو، سال ساخت (از ۲۰۱۳ به بالا) و تاریخ اخذ پلاک منطقه آزاد که باید پیش از ۲۴ تیر ۱۴۰۳ باشد.

۴. بارگذاری مدارک در سامانه شامل تصویر سند پلاک خودرو، کارت ملی، گواهینامه رانندگی، و مدارک سکونت در منطقه (سند مالکیت یا اجاره‌نامه به همراه قبض برق، آب یا تلفن).

۵ - گرفتن تسویه حساب از شرکت عمران، آب و خدمات شهری کیش مبنی بر پرداخت تمامی عوارض و بدهی‌های مربوط به خودرو و ارائه به مدیریت بازرگانی سازمان

در این اطلاعیه فرآیند نام نویسی در سامانه برای تبدیل پلاک منطقه آزاد کیش به پلاک ملی آمده است: برای این منظور متقاضی ابتدا وارد سامانه freezones.ir شده و در قسمت ورود کاربر، ثبت نام حساب کاربری را انجام دهد.

پس از ورود به سایت، قسمت افزودن خدمت را انتخاب کرده و گزینه ثبت پلاک ملی را انتخاب کند و اطلاعات و مستندات خواسته شده را تکمیل و ثبت را نهایی کند.

ثبت نام برای گرفتن کد شیما به منظور دسترسی به سامانه جامع تجارت و ثبت سفارش واردات خودرو انجام می‌شود.

متقاضیان پس از انجام این مراحل با مراجعه به نشانی ntsw.ir اقدام به ایجاد کاربری و ثبت سفارش خودرو کنند.

در مرحله آخر نیز پس از اخذ کد ثبت سفارش می‌بایست با مراجعه به سامانه گمرک ایران نسبت به تکمیل اظهارنامه مربوطه برای ترخیص خودرو اقدام کنند.