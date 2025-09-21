پخش زنده
مرحله سوم اردوی انتخابی تیم فوتبال نوجوانان ایران با برگزاری یک بازی دوستانه مقابل نوجوانان گلگهر آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله سوم اردوی انتخابی تیم فوتبال نوجوانان ایران به میزبانی باشگاه گلگهر سیرجان از شنبه ۲۹ شهریور در این شهر برگزار شد.
در این مرحله از اردو، ۳۸ بازیکن حضور دارند و نفرات دعوت شده به اردوی انتخابی عصر شنبه دیدار دوستانهای را در کمپ گهر پارک مقابل تیم نوجوانان گلگهر برگزار کردند.
در این مسابقه ارمغان احمدی مانند دیدارهای دوستانه قبلی در اردوهای انتخابی به همه بازیکنان حاضر در ۳ زمان ۳۵ دقیقهای بازی داد تا شناخت بیشتری از کیفیت و توانمندی آنها به دست آورد.
این مرحله از اردوی انتخابی امروز با برگزاری یک بازی دوستانه دیگر به پایان میرسد. مرحله چهارم اردوی انتخابی هم از دوشنبه در مرکز ملی فوتبال آغاز خواهد شد.