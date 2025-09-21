به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، شهروند خبرنگار ما در پیام ارسالی از وضعیت نگران کننده یک پل نیمه کاره واقع در خیابان ظفر جاده مهران خبرداده وخواستار رسیدگی فوری مسئولین شده است.

متن پیام شهروند خبرنگار:

سلام وقتتون بخیر

سالهاست این خیابون رها شده

هر زمستون، با باران و برف عبور و مرور اینجا مختل میشه ، هر آن ممکنه بچه ای بیوفته تو این پل، و متأسفانه بعد از اتفاق ناگواری هیچ کسی پاسخ گو نخواهد بود ...تو کانال های مختلف چند بار درج کردیم و حتی حضوری چندین بار اعتراض کردیم ولی همچنان رها شده و محلی‌ شده برای زباله و رشد موش و حشرات ... و تابستونا از بوی بدش نمیشه از کنارش رد شد.



(آدرس: بلوار جاده مهران، پل روگذر رضایی نژاد،خیابان ظفر نبش کوچه کوشا)