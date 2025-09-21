پخش زنده
رئیس اداره راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی و روکش آسفالت محور لشتر-چویلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مرتضی طهماسبی گفت: طرح بهسازی و روکش آسفالت محور لشتر-چویلان در شهرستان اردل، با هدف افزایش ایمنی، بهبود کیفیت عبور و مرور و ارتقای استانداردهای راههای روستایی اجرایی شد، طول این محور بیش از ۲.۵ کیلومتر بوده و عملیات اجرایی آن با پیشرفت خوبی همراه است.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر و همکاری تیمهای فنی، این طرح تا اواخر هفته آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و شهروندان منطقه میتوانند از مسیر ایمن و استاندارد بهرهمند شوند.
رئیس اداره راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای این طرح نشاندهنده توجه ویژه اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان به توسعه و بهبود زیرساختهای حمل و نقل روستایی است و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان منطقه خواهد داشت.