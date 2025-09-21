پخش زنده
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۰ درصد جمعیت استان سالمندان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمدی افزود: مناسب سازی معابر به عنوان یک مطالبه عمومی افراد دارای معلولیت و سالمند نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی به ویژه بانکهای عامل دارد.
وی، افزود: در استان ۲۰ مرکز خدماترسانی به سالمندان فعال است که از این تعداد ۹ مرکز خدمات تیم سیار را به جامعه هدف سالمندان در منزل هم ارائه میدهند.
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مراکز سالمندان استان استیجاری هستند گفت: زیرساختهای لازم برای خدماترسانی به این قشر ناکافی است و ضرورت دارد زیرساختهای لازم فراهم شود تا سالمندان استان سالمندی سالمی داشته باشند.
مدیرکل بهزیستی استان از اجرای طرح سلام با مشارکت دستگاههای اجرایی استان خبر داد و افزود:
در این طرح، سازمان بهزیستی تلاش دارد با همکاری سایر دستگاهها، خدمات سلامت محور را با استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش در محلات ارائه کند.