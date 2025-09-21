به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین هاشمی گفت: تیم سیار انتقال خون در شلمزار امروز برای دریافت خون از اهداکنندگان مستقر است.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری افزود: هم‌اکنون پایگاه‌های انتقال خون بروجن و شهرکرد به صورت همه‌روزه، فارسان در روز‌های شنبه و چهارشنبه و بن در روز پنجشنبه آماده خون‌گیری هستند و در شهرستان اردل و لردگان نیز مراکز خون‌گیری به صورت دوره‌ای و چند هفته یکبار فعال است.