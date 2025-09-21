پخش زنده
امروز: -
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از واریز نشدن یارانه نان به حساب مردم به صورت بن کارت یا کارت اعتباری ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کارگروه آرد و نان گفته بود مسیر هوشمندسازی نان را اشتباه رفتیم و نسخه شفابخش در «بنکارت نان» یا «کارت نان» است.
محمد جواد کرمی، گفته بود اجرای طرحهایی، چون «بنکارت نان» یا «کارت نان» امکان خرید نان باکیفیتتر را برای مردم فراهم میکند و میتواند اثر مثبت بر قیمت و کیفیت نان داشته باشد.
این پیشنهاد از آنجا مطرح شد که به گفته رئیس این صنف هماکنون دولت سالانه ۲۵۰ همت یارانه برای نان پرداخت میکند، اما هیچیک از سه ضلع این مثلث یعنی نانوایان، مردم و دولت رضایتی از این وضعیت ندارند.
به گفته شهروند خبرنگار ما اگر این مبلغ به صورت نقدی و مستقیم در حساب بانکی مردم نیاید باز بعضی نانوایان کم فروشی و گران فروشی میکنند و آرد دولتی ارزان را به قیمت آزاد ۲میلیون تومان میفروشند و به تخلفات خود ادامه میدهند.
متن پیام شهروند خبرنگارما:
بن کارت یا کارت اعتباری نان کی به حساب مردم واریز میشود آیا قرار است یارانه آرد و نان حذف و به جای آن کارت اعتباری نان به مردم داده شود یا به صورت نقدی و مستقیم در حساب بانکی مردم بنشیند، زیرا با این شرایط برخی نانوایان کم فروشی و گران فروشی میکنند و آرد دولتی ارزان را به قیمت آزاد ۲میلیون تومان میفروشند که این تخلف است. یکبار برای همیشه قیمت نان را واقعی کنند یارانه اش را مستقیم از شهریور ۱۴۰۴ به حساب مردم واریز کنند همان ۲۵۰ همتی که به نانوایان میدهند را به خود مردم دهند مثل دولت شهید رئیسی که یارانه جبرانی معیشتی را به خود مردم داد نه به سود جویان.