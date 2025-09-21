از پیشکسوتان و مروجان فرهنگ دفاع مقدس در آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به همت اداره شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس در آیینی از جمعی از پیشکسوتان و مروجان فرهنگ ایثار و مقاومت با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

رئیس اداره شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان در این آیین گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس الگو‌های زنده‌ای از ایمان، ایثار و استقامت هستند و امروز وظیفه همه ماست که این فرهنگ ارزشمند را به نسل‌های جدید منتقل کنیم.

محمد شریف مجیدیان با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا افزود: تجلیل از پیشکسوتان و مروجان فرهنگ ایثار و مقاومت تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه حرکتی در راستای پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال این فرهنگ ماندگار به مدارس و دانش‌آموزان است.

در پایان این آیین با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از ۱۲ نفر از پیشکسوتان و مروجین عرصه ترویج فرهنگ دفاع مقدس قدردانی شد.