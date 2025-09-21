پخش زنده
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در پلتفرم تروث سوشال به رؤیای خود برای بازپسگیری پایگاه بگرام اشاره کرد و به افغانستان در این باره هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ترامپ در این پیام خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» (Truth Social) نوشت: اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به سازندگان آن یعنی آمریکا بازنگرداند، اتفاقهای بدی رخ خواهد داد.
طالبان افغانستان پیشتر به ادعای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تلاش برای کنترل دوباره بر پایگاه نظامی «بگرام» واکنش نشان داده و احتمال تحقق چنین مسالهای را به شدت رد کرده بود.
«ذاکر جلالی» از مقامهای ارشد وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: افغانستان و آمریکا باید با یکدیگر تعامل داشته و میتوانند بر اساس علایق مشترک و احترام متقابل مناسبات سیاسی و اقتصادی داشته باشند.
جلالی افزود: افغانها در تاریخ خود حضور نظامی را نپذیرفتهاند و احتمال این مساله در جریان مذاکرات دوحه و توافقحاصله به طور کامل رد شد، اما درها برای تعامل بیشتر باز است.
ترامپ پنجشنبه گذشته گفت که آمریکا به دنبال بازپسگیری کنترل پایگاه هوایی بگرام از طالبان است و این دارایی راهبردی و مهم را که در جریان خروج جنجالی از افغانستان از دست رفته بود، پس میگیرد.
رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد که در حال مذاکره با طالبان است تا نیروهای آمریکایی بار دیگر این پایگاه را که قبلاً بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در این کشور بود و به دلیل نزدیکی به چین، یک پایگاه مهم منطقهای محسوب میشد، اشغال کنند.
ترامپ از جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل خروج جنجالی این کشور از افغانستان در سال ۲۰۲۱ انتقاد و ادعا کرد که این خروج، سلاحها و سایر داراییهای نظامی آمریکا از جمله پایگاهها را در اختیار طالبان قرار داده است.
ترامپ در ماه فوریه در اولین جلسه کابینه خود پس از انتخاب مجدد گفت که در طرح قبلی خروج از افغانستان، «ما قصد داشتیم بگرام را حفظ کنیم، نه به خاطر افغانستان، بلکه به خاطر چین، زیرا دقیقاً یک ساعت با جایی که چین موشکهای هستهای خود را میسازد، فاصله دارد.»
وی در ادامه گفت که بگرام یکی از بزرگترین پایگاههای هوایی جهان است و یکی از بزرگترین باندهای ساخته شده از بتن و فولاد سنگین را دارد. این فرودگاه دارای یک باند ۱۱ هزار و ۸۰۰ فوتی (۳۶۰۰ متری) است که قادر به خدمترسانی به بمبافکنها و هواپیماهای باری بزرگ است.