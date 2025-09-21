پخش زنده
شهر غزه از بامداد امروز یکشبه شاهد حملات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی منازل فلسطینیان در اطراف مسجد «الأیبکی» در محله التفاح در شرق غزه را هدف قرار دادند. همزمان جنگندههای اسرائیلی نیز سلسله حملات شدیدی را بر روی چندین محله شهر غزه به اجرا گذاشتهاند.
در مرکز شهر، توپخانه ارتش اشغالگر محلههای اطراف «خیابان النفق» را به شدت زیر آتش گرفت. همچنین در محله الدرج، حمله هوایی به یک واحد مسکونی در نزدیکی تقاطع «الشعبیه» منجر به شهادت دستکم چهار نفر و زخمی شدن شماری دیگر شد.
شمال غرب غزه نیز صحنه انفجارهای مهیب بود؛ جایی که ارتش "اسرائیل" چندین خودروی زرهی بمبگذاریشده را در میان مناطق مسکونی و در نزدیکی برجهای «المخابرات» منفجر کرد. تصاویر منتشرشده از این عملیات لحظات وحشتناک این انفجارها را مستند کرده است.
از سوی دیگر، توپخانه ارتش صهیونیستی محله شیخ رضوان در شمال غرب غزه و اطراف تقاطع الغفری را به شدت هدف قرار داد. همزمان یک فروند بالگرد آپاچی اسرائیلی نیز شرق شهر غزه اقدام به تیراندازی مستقیم کرد.
شاهدان عینی از صحنههای دردناک در میان آوار خبر دادهاند. در یکی از این جنایات، نوزادی به همراه مادرش در اثر بمباران منزلشان به شهادت رسید.
منابع پزشکی اعلام کردند که تنها در دو جنایت اخیر ارتش صهیونیستی علیه خانوادههای «دغمش»، «الحداد» و «محسن» بیش از ۲۴ نفر به شهادت رسیدهاند، در حالی که شمار زیادی همچنان زیر آوار منازل تخریبشده گرفتار هستند.