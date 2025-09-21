پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: ۵۷ عدد نیوجرسی به طول ۲۲۸ متر در سه راهی سرخون شهرستان اردل نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سعید خدابخشی، از اتمام طرح نصب نیوجرسی در سه راهی سرخون خبر داد و گفت: این عملیات با هدف افزایش ایمنی تردد خودروها و کاهش خطرات حوادث جادهای انجام شد و راهداران بخش میانکوه با تلاش شبانهروزی موفق به نصب ۵۷ عدد نیوجرسی به طول کلی ۲۲۸ متر شدند.
وی افزود: استقرار این نیوجرسیها در نقاط پرتردد جادهای موجب کاهش خطر انحراف خودروها از مسیر و جلوگیری از حوادث احتمالی میشود و بخشی از برنامههای ما برای ارتقای ایمنی راهها در شهرستان اردل است.
خدابخشی گفت: توجه به ایمنی مسافران و ارتقای کیفیت زیرساختهای جادهای از اولویتهای اصلی اداره کل راهداری است و اجرای طرحهای مشابه در دیگر محورهای استان ادامه خواهد داشت.