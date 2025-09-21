استاندار اصفهان گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، مهم‌ترین پدافند غیرعامل در برابر دشمن و نشانه‌ای از انسجام ملی و اقتدار نظام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد، این انتخابات را نخستین آزمون سیاسی دولت چهاردهم برشمرد و تأکید کرد: همه مدیران و مسئولان استان برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند پای کار باشند و این انتخابات لازم است نماد اقتدار، انسجام ملی و مشارکت عمومی باشد.

وی گفت: در جلسات آینده شورای تأمین استان به‌صورت مفصل وارد جزئیات خواهیم شد، اما لازم است همین حالا تأکید کنم که همه فرمانداران، بخشداران و مدیران ما باید از امروز فضای انتخابات را جدی بگیرند. مشارکت مردم در هر شهرستان، یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد مسئولان محلی خواهد بود.

استاندار اصفهان افزود: چهار رکن مهم برای برگزاری یک انتخابات موفق سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت است. اینها فقط شعار نیست؛ باید در عمل اجرا شوند. اگر این چهار اصل رعایت شود، بدون تردید مردم هم به صحنه می‌آیند و نتیجه، انتخاباتی آبرومندانه برای نظام خواهد بود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر جلوگیری از تخلفات انتخاباتی گفت: استفاده از امکانات دولتی به نفع یا علیه هیچ فرد یا گروهی نباید انجام شود. این یکی از خطوط قرمز ماست و از مدیران انتظار دارم از حالا مراقبت‌های لازم را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فنی، آموزشی و امنیتی انتخابات تاکید کرد: از هم‌اکنون برای ارتقاء تجهیزات، آموزش دقیق عوامل اجرایی و نظارت قوی آمادگی کامل داشته باشیم. سلامت آرا یعنی اعتماد مردم؛ و این سرمایه نباید با بی‌دقتی یا سوء مدیریت آسیب ببیند.

مهدی جمالی‌نژاد تأکید کرد: هدف ما مشارکت بالای ۶۰ درصدی است. این یک عدد نیست، بلکه نشانه‌ای از پیوند مردم با نظام، اعتماد به مسئولان و امید به آینده است. از همه مدیران، نهاد‌ها و گروه‌های اثرگذار می‌خواهم که از همین امروز برای تحقق این هدف، هماهنگ و فعال وارد میدان شوند.

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهروروستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود به همین منظور ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه ۲۱ دی تا روز شنبه ۲۷ دی ماه امسال به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.