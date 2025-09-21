به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ پاسدار مصطفی اقبالی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان، گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای یادآوری ایثار و فداکاری ملت ایران و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده است و برنامه‌های امسال با هدف ترویج روحیه مقاومت و خودباوری برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چرام با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در چرام افزود: بازسازی ۱۱ مدرسه، توزیع بیش از ۴۰۰ بسته حمایتی شامل کیف، کفش و لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند، نواختن زنگ ایثار و شهادت در مدارس، فضاسازی شهری و روستایی، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و تجلیل از ۴۰۰ رزمنده دوران دفاع مقدس از جمله این برنامه‌ها است.

اقبالی افزود: برگزاری یادواره شهدا در سطح محلات و حوزه‌ها، رزمایش فاطمیون، توزیع ۲۰ تانکر آب بین نیازمندان، همایش پیاده‌روی خانوادگی، برگزاری میز خدمت، رژه حماسی خودرو‌ها و نصب تصاویر شهدای شهرستان در ورودی و خروجی شهر از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

