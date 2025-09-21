آغاز طرح ملی جایگزینی بخاریهای راندمان بالا با نصب ۳۰ هزار دستگاه بخاری در آذربایجانغربی
مدیر بازرگانی شرکت ملی گاز ایران از آغاز طرح ملی جایگزینی بخاریهای راندمان بالا با نصب ۳۰ هزار دستگاه بخاری در آذربایجانغربی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ولیالله دینی، در جلسه آغاز فرایند نصب بخاریهای راندمان بالا در آذربایجانغربی اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، تعویض ۴.۱ میلیون بخاری در کشور در دستور کار قرار گرفته و بخاریهای راندمان بالا جایگزین بخاریهای کمبازده خواهند شد.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح میبایست از سال ۱۴۰۰ آغاز میشد، اما به دلایل مختلف مول اصلاحات طرح، به تعویق افتاد، افزود: تلاش ما بر این است که آن را عملیاتی کنیم؛ شاید تنها تعویض بخاریها بهتنهایی همه مشکلات مصرف انرژی را حل نکند، اما بخشی از فرایند بهینهسازی مصرف است و همچون جایگزینی لامپهای کممصرف در سالهای گذشته، میتواند مسیر صرفهجویی را هموار سازد.
به گفته دینی، پیش از آغاز سال جاری، مصوبهای در هیأتمدیره شرکت ملی گاز ایران تصویب شد که بر اساس آن، سرمایهگذاری در تولید بخاریهای راندمان بالا بر عهده مدیریت بازرگانی قرار گرفت. در همین راستا، چند قرارداد با تولیدکنندگان منعقد شده که یکی از آنها با کارخانه سپهر الکتریک است.
مدیر بازرگانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه در مرحله نخست، با توجه به آمار دریافتی از مدیریت گازرسانی، برنامهریزی شده تا برای آذربایجانغربی ۳۰ هزار بخاری راندمان بالا جایگزین بخاریهای قدیمی شود، ادامه داد: اولویت در این طرح با خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است. تعیین این خانوارها برای دریافت بخاریهای جدید بر عهده شرکت گاز استان خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از مهرماه سال جاری نصب این بخاریها با همکاری شرکت سپهر الکتریک آغاز میشود و انتظار میرود اجرای این طرح گامی مؤثر در مدیریت مصرف گاز و کاهش هدررفت انرژی در کشور باشد.