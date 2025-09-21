معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بهسازی و روکش آسفالت محور باغ‌کاج – امامزاده حسن خبر داد.

بهسازی و روکش محور باغ‌کاج – امامزاده حسن در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مهدی مرتضوی زاده گفت: این محور تا قبل از پایان شهریور تحویل کاربران جاده خواهد شد.

وی گفت: عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور باغ‌کاج – امامزاده حسن به طول ۹ کیلومتر با ۲۰۵ میلیارد ریال در حال اجراست و تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: با توجه به روند مناسب پروژه و تلاش تیم اجرایی، پیش‌بینی می‌شود این محور تا پایان شهریورماه امسال آماده بهره‌برداری و تحویل به کاربران جاده باشد.

مرتضوی‌زاده یادآور شد: اجرای پروژه‌های بهسازی و روکش آسفالت محور‌های روستایی با هدف بهبود کیفیت جاده‌ها و رفاه مردم مناطق روستایی در دستور کار اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار دارد و ادامه خواهد داشت.