پخش زنده
امروز: -
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری از پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بهسازی و روکش آسفالت محور باغکاج – امامزاده حسن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مهدی مرتضوی زاده گفت: این محور تا قبل از پایان شهریور تحویل کاربران جاده خواهد شد.
وی گفت: عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور باغکاج – امامزاده حسن به طول ۹ کیلومتر با ۲۰۵ میلیارد ریال در حال اجراست و تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: با توجه به روند مناسب پروژه و تلاش تیم اجرایی، پیشبینی میشود این محور تا پایان شهریورماه امسال آماده بهرهبرداری و تحویل به کاربران جاده باشد.
مرتضویزاده یادآور شد: اجرای پروژههای بهسازی و روکش آسفالت محورهای روستایی با هدف بهبود کیفیت جادهها و رفاه مردم مناطق روستایی در دستور کار ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای قرار دارد و ادامه خواهد داشت.