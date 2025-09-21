مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۲۶۶ هکتار زمین در ۵ شهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به بنیاد مسکن تخصیص یافته و روند آماده‌سازی این اراضی توسط این سازمان در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در جلسه بررسی سایت‌های نهضت ملی مسکن شهری و روستایی که با حضور مدیران بنیاد مسکن استان برگزار شد؛ اظهار داشت: این اراضی در شهر‌های اشنویه، پیرانشهر، چالدران، تکاب و چایپاره در حال آماده‌سازی توسط بنیاد مسکن هستند.

وی با تاکید بر اینکه اولویت در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن حل مسائل و مشکلات است، ادامه داد: باید موانع و مشکلات آماده‌سازی این اراضی احصا و تا ماه‌های آینده روند آماده‌سازی اراضی به اتمام برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به پروژه‌های بنیاد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در حال حاضر یک هزار و ۷۸۲ واحد مسکونی در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن در دست اجراست.

آرامون افزود: این طرح‌ها در مراحل مختلف ساخت از جمله فونداسیون، اسکلت و سقف، سفت کاری، نازک کاری و کار‌های پایانی قرار دارند.

وی بیان کرد: در بخش مسکن روستایی حمایتی نیز اراضی مسکونی در روستا‌های آذربایجان‌غربی به منظور واگذاری به روستائیان احصا شده است.

وی با اشاره به بخش مسکن محرومان نیز اظهار داشت: سهمیه استان احداث یک هزار و ۶۵۰ واحد مسکن محرومان در سطح استان آذربایجان‌غربی است که تامین زمین برای ۶۶۷ نفر در قالب مسکن محرومین انجام شده و واگذاری برای باقی متقاضیان نیز در دست انجام است.