دوازده هزار تن نهاده دامی بین عشایر کرمان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل امور عشایری استان کرمان از توزیع ۱۲ هزار تن نهاده دامی در شش ماه گذشته در شمال این استان خبر داد و گفت: این میزان توزیع، کاری بیسابقه بوده است.
مهدی نیکزادی همچنین به موضوع آبرسانی سیار برای جبران کمبود منابع آبی نیز اشاره کرد و گفت: ۳۰ دستگاه تانکر به طور مستمر در شمال استان کرمان در حال آبرسانی به مناطق عشایری هستند.
مدیرکل امور عشایری استان کرمان از اجرای «چهار طرح زنجیرهای» برای تنوع بخشی به مشاغل عشایر خبر داد و اعلام کرد: طرحهای مربوط به زنجیره گوشت، گیاهان دارویی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار قرار دارد.
نیکزادی از عشایر خواست برای بهرهمندی از تسهیلات این طرحها به ادارات شهرستانهای مربوطه مراجعه کنند.