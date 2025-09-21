بیش از ۷۵۰ برنامه با شعار محوری «اراک؛ مرکز شهادت، مهد مقاومت» از امروز به مدت یک هفته در کلانشهر اراک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ناحیه مقاومت بسیج اراک اعلام کرد: همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، بیش از ۷۵۰ برنامه با شعار محوری اراک؛ مرکز شهادت، مهد مقاومت از امروز به مدت یک هفته در کلانشهر اراک برگزار خواهد شد.

برنامه‌های هفته دفاع مقدس شهرستان اراک با محوریت محله‌ها و مساجد اجرایی می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

-برگزاری رژه موتوری در سی و یکم شهریور ماه

-اجرای برنامه‌های «آبروی محله، افتخار کوچه‌ها» با محوریت معرفی شهدای هر محله و استفاده از ظرفیت‌های محلی

-روایت حماسه توسط همرزمان شهدا

-غبارروبی مزار شهدای شهرستان اراک

-مراسم بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با همکاری شهرداری اراک در پارک باهنر

-برگزاری مراسم دعای ندبه در گلزار شهدای اراک

-برگزاری همایش بزرگ پیشکسوتان شهرستان اراک در مسجدالمهدی (عج) با حضور سردار کوثری

-فضاسازی شهری و نصب تمثال شهدای شهرستان اراک در معابر اصلی با همکاری شهرداری

ـ برگزاری تئاتر درفرهنگسرای شهرداری اراک بمدت ۷ روز با موضوع نقش شهر اراک در دفاع مقدس

-رونمایی و آیین اهدای هزار سری سیر نمایشگاهی با عنوان «رفیق شهیدم» تولید شده توسط معاونت فرهنگی سپاه ناحیه اراک

-اهدای سیر‌های نمایشگاهی به مدارس، دانشگاه‌ها، پایگاه‌های مقاومت، مساجد، مجموعه‌های فرهنگی، بانک‌ها و سایر مراکز پرتردد شهرستان با هدف معرفی شهدای استان مرکزی به ویژه دانش‌آموزان شهید

این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره حماسه‌سازان دفاع مقدس اجرایی خواهد شد.