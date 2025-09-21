پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر از آغاز اجرای طرح ایمنسازی و بهسازی جاده جم – پالایشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در پی درخواستهای مردمی، استاندار بوشهر به معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرماندار شهرستان و دستگاههای اجرایی دستور داد تا تکمیل مطالعات فنی و اقدامات اجرایی برای بهسازی و ایمنسازی مسیر جاده جم – پالایشگاه سرعت بیشتری بگیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر اظهار داشت: این طرح یکی از محورهای مهم مواصلاتی شهرستان جم است، ارتقای ایمنی، کاهش حوادث و تسهیل عبور و مرور در آن، اهمیت بالایی داشته و مورد مطاابه مردم شهرستان است.
شاپور رجائی افزود: تمرکز ویژه بر قطعه دوم مسیر، از سهراه قائدی تا تل قلعه است.
وی گفت: مشاور طرح موظف شده است نسبت به طراحی دقیق طرح، نقشه و مشخصات فنی و برآورد ریالی قطعه دوم اقدام کند و نتایج آن را تا ۱۰ روز ارائه دهد و تا نیمه مهر جلسه بررسی طرح پیشنهادی مشاور برای قطعه ۲ برگزار شود.
رجایی افزود: تأمین اعتبار اجرای این قطعه در دستور کار قرار دارد و بهسازی و ایمنسازی آنبزودی آغاز خواهد شد.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح، علاوه بر ارتقاء ایمنی و روانسازی ترافیک، نشاندهنده توجه استاندار به خواستههای مردمی است.