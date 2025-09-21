به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، قارچ‌های صدفی یکی از راحت‌ترین انواع قارچ برای رشد در منزل و پیدا شدن در طبیعت وحشی، می‌باشند. این قارچ‌ها در آب و هوای معتدل تا نواحی گرمسیری رشد می‌کنند و از مواد در حال پوسیدن مانند درخت‌های قطع شده تغذیه می‌کنند.

تحقیقات اخیر اثبات کرده‌اند که قارچ صدفی صرفا در واقع بیش از یک غذای عادی است. بلکه این قارچ یک داروی شناخته شده‌ی خوبی است، به علت ظرفیت‌های درمانی که در قیاس با دیگر قارچ‌های دارویی دارد.

ارزش غذایی قارچ صدفی

قارچ‌ها منبع بسیار خوبی از ویتامین د محسوب می‌شوند. همچنین این قارچ‌ها حاوی ژرمانیوم، یک ماده معدنی موثر، سلنیوم، یک ماده معدنی آنتی اکسیدان و همچنین ماده معدنی دیگری مانند مس؛ نیاسین، پتاسیم و فسفر هستند. این نوع از قارچ‌ها سرشار از ویتامین ث، پروتئین، کلسیم و آهن می‌باشند. علاوه بر آن، قارچ‌ها حاوی کیتین و بتا گلوکان‌های محلول هستند که به شدت برای بدن ما مفید می‌باشند.

تثبیت سطح قند خون:

مقدار ناکافی انسولین در بدن منجر به دیابت می‌شود. کلسیم برای ترشح انسولین مورد نیاز است. ویتامین د به کاهش التهاب و افزایش حساسیت انسولین کمک می‌کند. مطالعات نشان می‌دهند که ویتامین د به جلوگیری از وقوع هر دو نوع دیابت یک و دو کمک می‌کند.

سیستم ایمنی:

ویتامین د به تکثیر سلول‌های سالم کمک کرده ور از بدن در مقابل بیماری‌های ایمنی خودکار مانند آنفولانزا و سرماخوردگی عمومی، محافظت می‌کند. این قارچ همچنین از پاسخ‌های التهابی زیاد و یا طولانی مدت جلوگیری می‌کند. التهاب به علت اختلالات خود ایمنی و بیماری‌های مزمن مانند آرتروز،‌ام اس، سندرم روده تحریک پذیر، فشار خون بالا و مشکلات گوارشی اتفاق می‌افتد.

مشکلات قلبی عروقی:

در کنار ایجاد تعادل در میزان تری گلیسیرید و کلسترول، ویتامین ب ۳ به کاهش تصلب شرائین کمک می‌کند که در این شرایط شریان‌ها سفت و سخت می‌شوند که ممکن است به بیماری‌های قلبی منجر شود. این ویتامین همچنین به کاهش ترشح هیستامین و التهاب در کنار بهبود بخشیدن به گردش مواد، کمک می‌کند. ویتامین ب ۳ احتمال وقوع مجدد بیماری قلبی یا ایست قلبی را در افرادی که قبلا تجربه داشته‌اند، کاهش می‌دهد. ضمنا ویتامین ب ۳ به درمان پلاگرا که در اثر کمبود نیاسین رخ می‌دهد کمک می‌کند.

مشکلات پوست:

ویتامین ب ۳ که در شکل نیاسینامید است، به پاک سازی آکنه می‌کند زمانی که به صورت موضعی بر روی پوست استفاده شود. نیاسین به کاهش داغی، التهاب پوست، قرمزی و سوزش آن کمک می‌کند. این ویتامین همچنین به درمان گرانولوما آنولار و بولوس پمفیگویید که یک بیماری پوستی است و منجر به تاول زدن و درد و عفونت پوست می‌شود؛ کمک می‌کند.

سلامتی مغز:

مطالعات نشان می‌دهند که مس تاثیری بر روی عروق مغزی همانند تاثیر گالاکتوز و دوپامین دارد که به تثبیت انرژی، خلق و خو، تمرکز و دیدگاه کمک می‌کند. کمبود مس منجر به ضعف، فعالیت سوخت و سازی کم، تنش اخلاقی و و مشکل در تمرکز می‌شود. مس همچنین به کاربرد آنتی اکسیدان‌هایی مانند سوپراکساید دیسموتاز، ویتامین ث، تیروسیناز و آسکوربات اکسیداز کمک می‌کند. این موضوع به جلوگیری از آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد در مغز و همچنین کاهش روند پیری، بیماری‌های عصبی و سرطان کمک می‌نماید.

درمان کم خونی:

مقدار ناکافی اکسیژن در خون، تولید کم گلبول‌های قرمز خون و از دست دادن خون همگی باعث کم خونی می‌شوند. ویتامین ب ۲ به جلوگیری از کم خونی کمک می‌کند. ویتامین ب ۲ برای تولید گلبول‌های قرمز خون و سنتز هورمون‌های استروئیدی؛ حیاتی است. این عمل به انتقال اکسیژن در بدن و همچنین جابجایی آهن کمک می‌کند. افراد دارای کمبود ویتامین ب ۲ ریسک بالایی در ارتباط با ابتلا به کم خونی دایی شکل دارند. تحقیقات نشان می‌دهند که ویتامین ب ۲ به کاهش سطح هوموکیستئین در خون کمک می‌کند.

بهبود انرژی:

ویتامین ب کربوهیدرات را به گلوکز تبدیل می‌کند که از آن به عنوان سوخت جهت تولید انرژی استفاده می‌شود. ویتامین بدن را سنتز نموده و پروتئین‌ها و چربی‌ها را می‌شکند. ویتامین ب ۵ به بازسازی ماهیچه ها، بافت‌ها و اندام‌ها کمک می‌کند. ویتامین ب ۵ به تثبیت سطح ایده آل سوخت و ساز بدن کمک می‌کند.

جلوگیری از پوسیدگی دندان:

ویتامین د، فسفر و کلسیم به شکل گیری و تثبیت سلامت دندان با کمک به غلظت مواد معدنی استخوان فک و حفظ مینای دندان، کمک می‌کنند. کودکان به غذا‌های سرشار از کلسیم و فسفر برای رشد دندان‌های بزرگسالان و شکل گیری استحکام ساختار دندان‌ها نیاز دارند. ویتامین د به فسفر برای متعادل کردن کلسیم و بهبود جذب آن در حین شکل دادن به دندان، نیاز دارد. ویتامین و التهاب لثه را کاهش می‌دهد چیزی که به بیماری‌های لثه و دندان مرتبط است.

تثبیت خلق و خو:

عملکرد‌های ناقل‌های عصبی به مقدار کافی آهن برای تثبیت خلق و خوی خوب مربوط‌اند. این ناقل‌ها به تعادل هورمونی مانند دوپامین، سروتونین و سایر نیز مرتبط می‌باشند؛ بنابراین کمبود آهن منجر به بدخوابی، خلق و خوی منفی، عدم وجود انگیزه و سطح بسیار کم انرژی می‌شود.

مقابله با الکل:

ویتامین ب ۱ به کاهش احتمال اختلال مغزی به نام سندرم ورنیک - کورساکوف کمک می‌کند که شامل آسیب عصبی، حرکت ماهیچه و مشکل در راه رفتن و بی حالی می‌شود. این حالت به علت کمبود تیامین و رژیم غذایی ضعیفی که مصرف کنندگان الکل دارند، اتفاق می‌افتد. مصرف بالای تیامین می‌تواند علائم الکل را کاهش دهد.

ضد میکروب:

تحقیقات نشان داده‌اند که قارچ صدفی بر علیه باکتری‌های اشرشیای کلای و استافیلوکوکوس که در مقابل دارو مقاوم شده‌اند؛ موثر است. همچنین مطالعات حاکی از آن است که این قارچ‌ها بر ضد رشد بیش از حد عفونت‌های کاندیدا، استرپتوکوکوس یا انترکوکوس موثر می‌باشند.

ضد ویروس:

قارچ‌های صدفی می‌توانند هر دو تاثیرات ضد ویروسی خود را در داخل سیستم ایمنی بدن به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار برند. اوبیکیتین یک پروتئین ضد ویروس است که از قارچ صدفی به وجود می‌آید. این قارچ همچنین ظرفیت مهار تکثیر سلول در ویروس‌ها شامل ایدز را نیز دارد.

ضد سرطان:

پلی ساکارید‌های موجود در قارچ صدفی فعالیت بالقوه‌ی ضد توموری در مطالعات جانوری و گیاهی از خود نشان دادند. یک آنتی اکسیدان خاص؛ به نام پلی ساکارید پلوران توانایی خود را در مقابله با سرطان روده را نشان داده است. تاثیرات دیگر ضد سرطان قارچ صدفی از توانایی آن برای کاهش آسیب مولکول DNA در مکانیسم‌های چندگانه است.

کاهش فشار خون:

قارچ‌های صدفی نشان داده‌اند که تاثیر آرامبخشی بر روی ماهیچه‌های ظریف در دیواره‌ی سرخرگ‌ها دارند؛ بنابراین فشار خون را به صورت موثری کاهش می‌دهد.

ضد التهاب:

قارچ‌های صدفی نشان داده‌اند که تاثیر ضد التهابی در داخل بدن دارند که به وسیله تنظیم آهسته کانال‌های التهابی در هر دو نوع التهاب که شامل التهاب مزمن و حاد می‌شود را کاهش می‌دهد.

کمک به کاهش سطح کلسترول:

قارچ‌هایی که هیچ کلسترول و چربی ندارند بسیار کربوهیدرات کمی نیز دارند. گرچه این آنزیم‌ها حاوی فیبر و دیگر آنزیم‌هایی هستند که به کاهش سطح کلسترول کمک می‌کنند. این قارچ‌ها همچنین سرشار از محتوای پروتئین ظریف هستند که به تجزیه کلسترول کمک می‌کنند؛ بنابراین مصرف قارچ به تنظیم سطح کلسترول و حفاظت از قلب شما کمک می‌کند.

خوب برای استخوان ها:

قارچ حاوی کلسیم است که به تحکیم و استحکام و استخوان‌های ما کمک کرده و همچنین به شکل گیری آن نیز کمک می‌کند؛ بنابراین حضور قارچ‌ها در رژیم غذایی شما منجر به تامین کلسیم ضروری در بدن شما می‌شود که برای استخوان‌های شما مورد نیاز است. این خاصیت شروع بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان و دیگر بیماری‌های مرتبط با انحطاط استخوان‌ها مانند عدم تحرک و درد مفاصل را به تاخیر انداخته یا مانع آن‌ها می‌شود.

کمک به کاهش وزن:

قارچ‌های صدفی سرشار از پروتئین‌ها و فیبر هستند، اما کربوهیدرات کمی دارند و مقدار ناچیزی نیز چربی و کلسترول دارند. بتا گلوکان و کیتین دو نوع فیبری هستند که در این نوع قارچ وجود دارند و به افزایش احساس سیری و کاهش اشتها کمک می‌کنند. این فیبر‌ها در قارچ صدفی با شما کمک می‌کنند تا احساس سیری بیشتری کنید و به کاهش مصرف کالری کمک می‌کند.

جنین سالم:

اولین تاثیر قارچ صدفی تغذیه‌ی جنین است. برای زنان باردار، خوردن غذای سالم ضروری است. یکی از غذا‌های سالنی کا باید توسط زنان باردار مصرف شود، این قارچ‌های سالم است. محتوای طبیعی در این قارچ به رشد جنین کمک خواهد نمود و به همین علت نقایص هنگام تولد مهار می‌شوند. تاثیر قارچ صدفی برای جلوگیری از ظاهر شدن تومور‌ها در بدن، اهمیت زیادی دارد.

به عنوان یک ضد حساسیت:

یکی از فواید قارچ صدفی که در انسان‌ها اثبات شده است در مورد کودکانی است که مشکلات ناشی از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی دارند. در این مطالعه؛ قارچ صدفی آثار ضد حساسیتی را از خود نشان داد. تاثیر قارچ صدفی می‌تواند باعث کاهش بیش از پیش سطح قند خون بدن باشد. مطالعه‌ای در این زمینه وجود دارد که توانایی قارچ صدفی را برای کاهش سطح قند خون د افزایش سطح هورمون انسولین را در دیابت نوع دوم نشان داده است.

افزایش استقامت بدن:

قارچ‌های صدفی حاوی ویتامین ث هستند که نقش مهمی را در افزایش تحمل بدن ایفا می‌کند. علاوه بر آن، این قارچ حاوی منیزیم است که برای بدن بسیار خوب و مناسب است. حضور این مواد باعث می‌شود تا برخی از کارشناسان مرتبا مصرف این گیاه را توصیه کنند چرا که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. قارچ‌های صدفی حاوی مقدار کاملا زیادی آمینو اسید است. علاوه بر آن پروتئین در قارچ صدفی خشک شدت می‌تواند به بیش از ۱۰ تا ۳۰ در صد برسد که به معنای آن است ۷/۳ درصد از برنج و ۱۳/۲ نیز از گندم بیشتر است.

یک آنتی اکسیدان طبیعی:

چنانچه پیش از این هم در بخش سلامت نمناک گفتیم فواید قارچ‌های صدفی بسیار عالی هستند که از آثار رادیکال‌های آزاد جلوگیری می‌کنند که این رادیکال‌ها همواره بدن را مورد حمله خود قرار می‌دهند. این به آن علت است که این قارچ‌ها حاوی آنتی اکسیدان‌های طبیعی هستند و بنابراین می‌توانند به تثبیت بدن شما کمک کنند. برای زنان باردار که به مواد غذایی بیشتری نیاز دارند، شما می‌توانید قارچ صدفی مصرف کنید.

مصارف قارچ:

قارچ‌های انتها سفید بیشترین قارچ کشت شده می‌باشند که به صورت گسترده‌ای به عنوان جزء مهمی در غذا‌ها و سس‌ها استفاده می‌شود. قارچ‌ها ویتامین د، سلنیوم و آنتی اکسیدان دارند و بنابراین برای پوست ما مفید هستند و به صورت گسترده‌ای در کرم ها، سرم‌ها و لوازم آرایش چهره استفاده می‌شوند. این به صورت گسترده‌ای مورد قبول است که قارچ‌ها ظرفیت‌های سفید کردن پوست را دارند. با توجه به حضور آهن در این نوع قارچ، مصرف قارچ‌ها به جلوگیری از ریزش مو‌ها نیز کمک می‌کند. این قارچ‌ها سرشار از مواد مغذی هستند و در مواردی بالاتر سبزیجات و میوه‌ها از نظر وجود مواد مغذی قرار می‌گیرند.

عوارض جانبی و حساسیت‌های ناشی از قارچ صدفی

برای یک شخص عامی تشخیص قارچ‌های سمی و قارچ‌های سالم آسان نیست. مصرف قارچ‌های وحشی یا سمی ممکن است منجر به تشدید بیماری‌ها در انسان‌ها شده بگید حتی موجب مرگ شود. با توجه به وجود بتا گلوکان در این قارچ ها، عملکرد ایمنی تحریک شده و افراد مبتلا به بیماری‌های خود ایمنی مانند آرتروز، سل، آسم و‌ام اس باید از مصرف آن اجتناب کنند.