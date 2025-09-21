به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بازسازی این بنا از سال ۱۴۰۲ آغاز شد.

به گفته مدیرکل وقت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگرذی و صنایع دستی استان قرار بود بازسازی این کتابخانه تا سال ۱۴۰۳ به پایان برسد، اما به‌دلیل تأخیر در تخصیص اعتبار، این وعده محقق نشد.

اکنون بازسازی این کتابخانه به مرحله پایانی رسیده و پیش‌بینی می‌شود که با تجهیز امکانات لازم در پاییز امسال به بهره‌برداری برسد و دوباره پذیرای کتابخوانان شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: کتابخانه عمومی بانو مصلحیان، همسر مرحوم حاج رجب مصلحیان؛ نیکوکار سرشناش بوشهری، یکی از بنا‌های تاریخی ارزشمند استان با قدمت ۱۴۰ ساله است که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یادگاری از دوره قاجاریه است.

حیدر راهب ادامه داد: تجهیزات کتابخانه با بهره‌گیری از جدیدترین امکانات و استاندارد‌های روز کشور، با اعتبار سه میلیارد تومان در حال تهیه است.

وی گفت: اکنون سرانه فضای کتابخانه‌ای استان بوشهر ۲.۳۳ مترمربع است و زیربنای کتابخانه‌های استان به بیش از ۲۸ هزار مترمربع رسیده که این رشد نشان‌دهنده نگاه مثبت مدیران ارشد استان به حوزه کتابخوانی استان دارد.