به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مانور اطفاء حریق و امداد نجات با نشت مواد شیمیایی و بروز آتش سوزی در مخازن ذخیره شرکت شیمیایی در شهرک صنعتی آباده برگزار شد.

هدف از اجرای این مانور تمرین و ارتقاء سطح آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شهرستان برای مقابله با حوادث و شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرا شد.

در این مانور عملیات اطفاء حریق، برپایی چادر‌های امدادی، آرایش صحیح حمل مصدوم و تامین امنیت محل مانور انجام شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.