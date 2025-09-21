به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار شهر ملک آباد گفت: در یک حادثه، آتش سوزی در انبار یک مغازه سوپرمارکت در شهر ملک آباد رخ دادکه با تلاش نیرو‌های آتش نشانی، این حریق مهار شد که بر اساس اعلام اولیه، حدود ۵۰ درصد از محتویات انبار در آتش سوخت.

محمد رجبی افزود: در حادثه دوم یک دستگاه کامیون کشنده در محور قدیم ملک آباد-باغچه، کیلومتر ۷ مسیر سنگ بست، دچار حریق شد که با تلاش آتش نشانان،حریق مهار شد اما خودرو در این حادثه به شدت خسارت دید.

وی، با اشاره به اینکه هر دو حادثه هیچگونه مصدومی نداشت افزود: علت دقیق این آتش سوزی‌ها در دست بررسی است.