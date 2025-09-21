\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06f2\u06f4\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0648\u06a9\u0627\u0644\u062a \u0628\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u0633\u0648\u06af\u0646\u062f \u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u06a9\u0633\u0648\u062a \u0648\u06a9\u0627\u0644\u062a \u062f\u0627\u062f\u06af\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0646\u0627\u0626\u0644 \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0648 \u0631\u062f\u0627\u06cc \u0648\u06a9\u0627\u0644\u062a \u0628\u0631 \u062a\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0641 240 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632 \u0648\u06a9\u0627\u0644\u062a