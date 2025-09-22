به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بر اساس این اطلاعیه زمان بندی قطع برق به این شرح است:

سمنان

حدفاصل میدان انار تا سه راه لتیبار واقع در خیابان شیخ علاالدوله از ساعت ۸ تا ۱۱

شاهرود

حدفاصل پل شهید سردار سلیمانی تا میدان شهید دامغانی در بلوار ۱۲ فروردین از ساعت ۹ تا ۱۴

بلوار شهدای منی کوچه هفتم از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

گرمسار

خیابان‌های شهیدان حاتم احمدی و رضا حسینی، مدرس و قیامت از ساعت ۷ تا ۱۲