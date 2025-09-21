به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جشن تلاش که با حضور مسئولان شهر وبخش وحدود ۱۸۰ دانش آموز در دبستان شهدای کمدره برگزار شد از سه دانش آموزراه یافته به مدارس نمونه دولتی محمدحسین پریسای، سبا وسنا قربانی تقدیر شد.

راحله جعفرزاده مدیر دبستان شهدای کمدره گفت: دانش آموزان این دبستان درمسابقات سرود شهرستانی مقام سوم و درمسابقات دعا خوانی مقام دوم شهرستانی را از آن خود کردند.

وی هدف از برگزاری این جشن را شروعی با نشاط و هیجان انگیز برای ورود دانش آموزان به مدرسه و ایحاد حس شادی و پویایی برای شروع سال تحصیلی و قدر دانی از زحمات دانش آموزانی که با تلاش و کوشش از این دبستان به مدارس نمونه دولتی راه یافتند وایجاد انگیزه برای دانش آموزان دیگر برای دستیابی به مدارج بالای علمی عنوان کرد و گفت: زندگی در روستا محدودیت نیست و از محدودیت‌ها برای پیشرفت فرصت بسازیم.