افزوده شدن ۱۴ رشته جدید در سال تحصیلی جدید به دانشگاه پیامنور فارس
سرپرست دانشگاه پیامنور فارس از افزوده شدن ۱۴ رشته جدید در سال تحصیلی جدید خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرپرست دانشگاه پیامنور فارس از آغاز سال تحصیلی جدید این دانشگاه از پنجم مهر خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۲ رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری به این دانشگاه اضافه شده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه پیامنور استان فارس یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی در کشور است، افزود: طبق دفترچه کنکور سراسری، این دانشگاه در سطح استان دارای ۲۵ مرکز و واحد است که جمعاً حدود ۲۵ هزار دانشجو در آنها مشغول به تحصیل هستند.
رستگار ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۸ رشته در مقطع کارشناسی، ۵۴ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و پنج رشته در مقطع دکتری در دانشگاه پیامنور فارس دایر است که از این تعداد ۱۴ رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری در سال تحصیلی جدید به این دانشگاه اضافه شده است.
به گفته سرپرست دانشگاه پیامنور فارس، ۱۸۱ عضو هیأت علمی در این دانشگاه به فعالیت آموزشی و پژوهشی مشغول هستند.
وی همچنین ظرفیت پذیرش سالانه دانشگاه پیامنور استان فارس طبق دفترچه کنکور سراسری را حدود ۱۸ هزار نفر اعلام کرد.