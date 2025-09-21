پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسانشمالی گفت: ۳۵ هزار نفر از ۲۳ تا ۲۹ شهریورماه از جشنواره ملی فرهنگ اقوام ایرانی دیدن کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی مستوفیان به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این جشنواره با حمایت استانداری خراسان شمالی، همکاری شهرداری بجنورد و با حضور پررنگ هنرمندان، صنعتگران و فعالان گردشگری استان برگزار شد و توانست فضایی پرنشاط و پویا برای شهروندان و گردشگران فراهم کند.
وی افزود: جشنواره ملی فرهنگ اقوام ایرانی با هدف معرفی تنوع فرهنگی و هنری اقوام کشور برگزار میشود و در طول سالها به یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی در تقویم هنری کشور تبدیل شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان این جشنواره را فرصتی برای نمایش صنایع دستی، هنرهای سنتی، موسیقی بومی و غذاهای محلی اقوام مختلف فراهم میکند و نقش موثری در حفظ و احیای میراث فرهنگی و سنتهای ایرانی دارد.
وی اضافه کرد: در این دوره، ۵۰ غرفه متنوع از صنایع دستی اقوام ایرانی برپا شد و سیاهچادرهای محلی که نمادی از زندگی عشایری و روستایی است، به نمایش درآمد. همچنین گروههای موسیقی آیینی و سنتی با اجرای زنده توانستند حال و هوای خاصی به این رویداد فرهنگی ببخشند و بازدیدکنندگان را با فرهنگها و سنتهای متنوع آشنا کنند.
خراسان شمالی با ترکیب متنوع قومیتهای ترک، تات، کرد، ترکمن، بلوچ و کرمانج، همواره به عنوان یکی از استانهای غنی از لحاظ فرهنگی شناخته میشود و برگزاری چنین جشنوارههایی فرصتی است تا فرهنگهای بومی و ملی در کنار هم به نمایش گذاشته شود و جلوهای از وحدت و همبستگی ایرانیان رقم بخورد.