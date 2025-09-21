پخش زنده
با همت خادمان قرارگاه جهادی سردار سلیمانی، بیش از ۱۵۰۰ بسته تحصیلی بین دانشآموزان مناطق محروم خراسان رضوی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده قرارگاه جهادی و محرومیتزدایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی،افزود: :در راستای تأمین و افزایش سرانه آموزش در مناطق محروم، ساخت هفتمین مدرسه ۶ کلاسه و همچنین تعمیر و تجهیز مدارس نیازمند به بازسازی را در دستور کار داریم.
حسن صالحی مفرد، افزود: این طرحها شامل بهسازی سیستمهای گرمایشی، تعویض در و پنجرهها و رنگآمیزی مدارس است که در مجموع با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به انجام خواهد رسید.
این اقدامات جهادی، نشان از تعهد عمیق این قرارگاه و همراهی ارزشمند خیران در مسیر توانمندسازی و فراهم آوردن فرصتهای برابر آموزشی برای تمامی دانشآموزان، بهویژه در مناطق محروم، دارد.