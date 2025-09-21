توزیع تجهیزات آموزشی در مدارس آذربایجان شرقی
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی از توزیع ۳۰۰ میلیارد ریال تجهیزات آموزشی در مدارس استان در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرهاد فرهودی در مراسم توزیع تجهیزات آموزشی که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی برگزار شد گفت: توسعه عدالت آموزشی تنها در سایه فراهمسازی فضاها و تجهیزات استاندارد و بهروز امکانپذیر است.
وی ادامه داد: در تلاشیم با این اقدام، دانشآموزان سراسر استان، بهویژه در مناطق کمبرخوردار و روستایی، از امکانات برابر آموزشی برخوردار شوند و کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری ارتقا یابد.
وی افزود: در سالهای اخیر تجهیز مدارس بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی نوسازی مدارس مطرح بوده است و امروز شاهد ارسال تجهیزاتی از جمله صندلیهای دانشآموزی، میز و صندلی آموزگاری، تجهیزات آزمایشگاهی و ورزشی، رایانه و سایر ملزومات مورد نیاز مدارس هستیم.
فرهودی گفت: این تجهیزات پس از بررسی دقیق نیازهای هر منطقه و بر اساس عدالت آموزشی توزیع خواهد شد.
وی تأکید کرد: توجه به مناطق محروم و مرزی، یک وظیفه ملی و اخلاقی است و ما با اجرای این برنامهها به دنبال ایجاد انگیزه و امید در میان دانشآموزان و معلمان هستیم و این اقدام تنها بخشی از برنامه جامع نوسازی و تجهیز مدارس استان است که امسال با حمایتهای ملی و استانی ادامه خواهد یافت.