فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری فردی خبر داد که با ترفند‌هایی نظیر واردات خودرو و ساخت مسکن، ۱۵۰ میلیارد ریال از ۱۵ نفر کلاهبرداری کرده و به مدت سه سال متواری بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان و تحقیقات اولیه پلیس از مالباختگان مشخص شد، متهم از سال ۱۴۰۱ با وعده‌های واهی از جمله ساخت مسکن، واردات خودرو و ساخت سوله با پرداخت چک و سفته مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از ۱۵ نفر مالباخته در شهر‌های قزوین، کرج و تهران که اکثر آنها سابقه دوستی با متهم را داشته‌اند، گرفته و سپس کلیه روابط قبلی خود را با آنان و سایر اطرافیان قطع کرده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات پلیسی هوشمندانه و تحقیقات فنی و تخصصی، مخفیگاه متهم متواری در یکی از روستا‌های اطراف قزوین شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی، وی در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه اعتماد بیجا، طمع ورزی و عدم بررسی دقیق موضوع توسط شکات در وقوع این کلاهبرداری‌ها تاثیرگذار بوده است، تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس و مواجهه حضوری با مالباختگان به بزه انتسابی به مبلغ بیش از ۱۵۰ میلیاردی از تعداد ۱۵ نفر از مالباختگان اعتراف کرد.