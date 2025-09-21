به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛دومین رزمایش کنترل و نظارت بر واحدهای عرضه‌کننده آفت‌کش‌های کشاورزی همزمان با سراسر کشور در شهرستان رومشکان برگزار شد.

صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت غذایی و مقابله با عرضه ی آفت‌کش‌های غیرمجاز، بازرسی از فروشگاه‌های سموم و آفت‌کش‌های کشاورزی ،شناسایی و توقيف آفت کش های قاچاق و تقلبی برخورد با مراکز غیرمجاز از مهم‌ترین اهداف این رزمایش‌ بود.

در نخستین رزمایش کنترل کیفیت سموم کشاورزی که در آبان ۱۴۰۳ برگزار شد، چهار هزار کیلوگرم آفت‌کش تقلبی و قاچاق کشف و ۳۰۰ پرونده تخلف تشکیل شد

همچنین ۲۳۰ فروشگاه در استان نظارت و بازرسی شد .

این رزمایش در راستای تولید محصول سالم و حفظ سلامت جامعه برگزار شد. کنترل کیفیت سموم کشاورزی نقش مهمی در کاهش آلودگی زیست‌محیطی و تضمین امنیت غذایی دارد .

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با همکاری سایر نهادهای نظارتی، بر ادامه روند نظارت بر واحدهای عرضه سموم کشاورزی تأکید دارد. این مانورها به صورت مستمر برگزار شده و گزارش اقدامات به سازمان حفظ نباتات کشور ارسال می‌شود .

