رزمایش نظارت بر واحدهای عرضه کننده ی آفت کش های کشاورزی در شهرستان رومشکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛دومین رزمایش کنترل و نظارت بر واحدهای عرضهکننده آفتکشهای کشاورزی همزمان با سراسر کشور در شهرستان رومشکان برگزار شد.
صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت غذایی و مقابله با عرضه ی آفتکشهای غیرمجاز، بازرسی از فروشگاههای سموم و آفتکشهای کشاورزی ،شناسایی و توقيف آفت کش های قاچاق و تقلبی برخورد با مراکز غیرمجاز از مهمترین اهداف این رزمایش بود.
در نخستین رزمایش کنترل کیفیت سموم کشاورزی که در آبان ۱۴۰۳ برگزار شد، چهار هزار کیلوگرم آفتکش تقلبی و قاچاق کشف و ۳۰۰ پرونده تخلف تشکیل شد
همچنین ۲۳۰ فروشگاه در استان نظارت و بازرسی شد .
این رزمایش در راستای تولید محصول سالم و حفظ سلامت جامعه برگزار شد. کنترل کیفیت سموم کشاورزی نقش مهمی در کاهش آلودگی زیستمحیطی و تضمین امنیت غذایی دارد .
اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با همکاری سایر نهادهای نظارتی، بر ادامه روند نظارت بر واحدهای عرضه سموم کشاورزی تأکید دارد. این مانورها به صورت مستمر برگزار شده و گزارش اقدامات به سازمان حفظ نباتات کشور ارسال میشود .