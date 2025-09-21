تامین بذور گیاهان دارویی برای توزیع بین بهره برداران استان
سه تن بذر گیاهان به صورت رایگان بین مردم و بهره برداران در استان توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: سه تن بذر گیاهان دارویی از انواع مختلف مانند آنغوزه، باریجه، بیلهر، بادام اسکوپاریا و جاشیر برای کشت در مراتع استان تامین شده است. سلیمان محمدی با بیان اینکه این مقدار بذر به صورت رایگان بین بهرهبرداران توزیع شمی شود افزود: با توجه به سطخ گستردگی عرصههای منابع طبیعی استان برای کشت گیاهان داوری و درخواست متقاضیان و بهرهبرداران برای کشت در مراتع کهگیلویه و بویراحمد به هفت تن دیگر بذر گیاهان دارویی نیاز است. محمدی بهترین زمان برای کشت گیاهان دارویی در عرصههای منابع طبیعی استان در فصل پاییز عنوان کرد و ادامه داد: کشت گیاهان دارویی در پاییز امسال و پس از شروع بارندگیها در سطح سه هزار هکتار از مراتع استان در طرحهای مشارکتی پیشبینی شده است. وی با بیان اینکه امسال کشت گیاهان دارویی در مراتع مناطق گرمسیری و سردسیری مانند تنگ سرخ، دشت روم، سپیدار، شبلیز، کوه خامی و دریلا انجام میشود اضافه کرد: نیمی از سطح سه هزار هکتار عرصه پیشبینی شده برای کشت گیاهان دارویی از سوی مرتعداران و نیم دیگری هم باید به صورت پیمانکاری اجرا شود. رییس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه حفظ سرمایههای طبیعی مراتع، ایجاد اشتغال موقت و رونق تولید محصولات ارزشمند گیاهان دارویی از مزایای توسعه گیاهان دارویی است گفت: امسال به علت خشکسالی بذر گیاهان دارویی کمیاب و قیمت آن افزایش یافته است به طوری که نرخ هر کیلوگرم بذر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام شده است.. محمدی با بیان اینکه براساس سند جامع گیاهان دارویی ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع، جنگلها و اراضی کشاورزی کم بازده استان زیرکشت گیاهان دارویی خواهد رفت گفت: در صورت اجرایی شدن این طرح سالیانه ۱۵۶ هزار و ۶۷۰ تن گیاه دارویی شامل شیرابه آنغوزه، برگ مورد، آلورئهورا و گل محمدی در کهگیلویه و بویراحمد تولید میشود.