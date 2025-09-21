سه طرح عمرانی، خدماتی و بهداشتی با اعتبار بیش از ۸۵ میلیارد ریال در بیضا افتتاح و یا ساخت آن‌ها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا گفت: با هدف رفاه حال شهروندان، سه طرح عمرانی، خدماتی و بهداشتی با اعتبار بیش از ۸۵ میلیارد ریال در شهر بانش، روستا‌های دشمن زیاری و شیخ عبود این شهرستان به بهره برداری رسید و یا ساخت آن آغاز شد.

صمیمی افزود: یک دستگاه خودرو آمبولانس بیمار بر برای پایگاه اورژانس شهر بانش با هزینه بیش از ۴۵ میلیارد ریال خریداری شد.

وی بیان کرد: ساخت مرکز خدمات جامع سلامت روستای دشمن زیاری با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۶۰۰ متر و با زیر بنا ۴۴۵ مترمربع و ساخت ساختمان پانسیون پزشک مرکز جامع خدمات سلامت روستای شیخ عبود با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد ریال با زیر بنای ۱۰۰ مترمربع از طرح‌هایی بود که ساخت آن آغاز شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.