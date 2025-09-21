آلزایمر را بیشتر بشناسیم
۲۱ سپتامبر روز جهانی آلزایمر است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،آلزایمر، شایعترین نوع دمانس و یکی از مهمترین چالشهای سلامت عمومی، با تخریب سلولهای مغزی موجب اختلال حافظه، کاهش توانایی شناختی و مشکلات رفتاری میشود؛ با روند سالمندی جمعیت، پیشبینی میشود شمار مبتلایان طی دو دهه آینده چند برابر شود و این بیماری به بحرانی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.
دکتر «عبدالرحیم اسداللهی»، مدیرگروه سالمندشناسی دانشکده بهداشت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: یکی از باورهای نادرست این است که فراموشی سالمندان بخشی طبیعی از دوره پیری است، اما باید دانست که آلزایمر یک بیماری مستقل است و فراموشیهای پیشرونده باید جدی گرفته شود؛ این بیماری در مراحل پیشرفته، استقلال فرد را کاهش داده و توانایی انجام فعالیتهای روزمره را از او میگیرد.
راهکارهایی برای کند شدن پیشرفت بیماری
به گفته وی، ورزش منظم، فعالیتهای ذهنی مانند مطالعه و بازیهای فکری، حضور فعال در جمعهای خانوادگی و اجتماعی و کنترل بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون میتواند روند پیشرفت بیماری را کاهش داده و کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد.
نقش تغذیه و رژیم مدیترانهای
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر نقش تغذیه در کاهش روند آلزایمر، افزود: رژیم مدیترانهای شامل مصرف میوه و سبزی تازه، غلات کامل، حبوبات، ماهی، روغن زیتون و محدود کردن مصرف گوشت قرمز و غذاهای پرچرب به حفظ سلامت مغز کمک کرده و میتواند روند پیشرفت آلزایمر را کاهش دهد.
دکتر اسدالهی با بیان اینکه خانواده و مراقبان سالمندان نقش مهمی در حفظ سلامت آنان دارند، اظهار کرد: ایجاد برنامه روزانه منظم، استفاده از یادداشت و تقویم، ایمنسازی محیط منزل و فراهم کردن لحظات شادی و تعامل عاطفی برای سالمندان، کیفیت زندگی آنان را بهبود میبخشد.
فناوری و درمانهای نوین
وی افزود: فناوریهای تصویربرداری مغزی و هوش مصنوعی در تشخیص زودهنگام بیماری نقش مهمی دارند، از سوی دیگر، درمانهای دارویی نوینی در سالهای اخیر معرفی شدهاند که برخی از آنها توانستهاند سرعت پیشرفت این بیماری را کاهش دهند و امید تازهای در عرصه پزشکی ایجاد کنند، هرچند هنوز درمان قطعی در دسترس نیست.
آمارهای جهانی نشان میدهد، بیش از ۵۵ میلیون نفر در جهان با آلزایمر زندگی میکنند و انتظار میرود این رقم تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۱۳۰ میلیون نفر برسد.
در سال ۱۹۹۴ سازمان بینالمللی آلزایمر روز ۲۱ سپتامبر را بهعنوان روز جهانی آلزایمر نامگذاری کرده است.