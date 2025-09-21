به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحیم مینایی از تدوین و اجرای طرح جامع مخابراتی غرب کارون با هدف ایجاد زیرساخت ارتباطی پایدار، امن و پرظرفیت میان مراکز فرآورش میدان‌های نفتی منطقه‌، مخابرات نفت و شرکت مخابرات ایران خبر داد و اظهار کرد: این طرح زمینه انتقال داده، خطوط تلفن، اینترنت، اینترانت، اتوماسیون اداری، سامانه اسکادا و نظارت بر روند صادرات را از طریق بستر امن و پایدار فیبرنوری فراهم می‌کند، همچنین در مسیرهایی که اجرای فیبر امکان‌پذیر نباشد، از رادیو مایکروویو حرفه‌ای در باند GHz 7-8 استفاده می‌شود.

وی افزود: در بخش پشتیبانی عملیاتی نیز تأمین بیسیم‌های DMR برای برقراری ارتباط سیار کارکنان و مدیران واحدهای بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، ایمنی، آتش‌نشانی، اورژانس، HSE و حراست در دستور کار قرار گرفته است.

مجری طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی با بیان اینکه هم‌زمان با این اقدام‌ها، نصب و راه‌اندازی مراکز تلفن در آزادگان جنوبی و دارخوین و عملیات تعمیر و بازسازی ساختمان‌های مخابراتی و دکل‌های موجود نیز اجرا می‌شود، بیان کرد: همچنین احداث دو ساختمان جدید برای استقرار تجهیزات سامانه انتقال شرکت و مخابرات خوزستان و تجهیزات تلفن همراه در مراکز اصلی طرح پیش‌بینی شده است.

با بهره‌برداری از این پروژه، مراکز فرآورش غرب کارون به شبکه تلفن عمومی و سرویس‌های پایدار اینترنت و انتقال دیتا متصل می‌شوند؛ موضوعی که افزون بر پشتیبانی از عملیات جاری، زیرساخت ارتباطی لازم برای میدان‌های نفتی در حال ساخت و توسعه منطقه را نیز فراهم می‌کند