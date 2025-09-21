پخش زنده
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان از محدودیتهای ترافیکی برگزاری رژه نیروهای مسلح در سنندج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ رضا همتیزاده از اعلام محدودیتهای ترافیکی ویژه مراسم رژه ۳۱ شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس و برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح در سنندج تدابیر ترافیکی و محدودیت تردد در مسیر مراسم میشود.
همتی زاده افزود: از یکشنبه شب - بامداد روز ۳۱ شهریورماه توقف هر نوع وسیله نقلیه در مسیر میدان کوهنورد تا میدان لشکر ممنوع است و خودروهای متخلف به پارکینگ هدایت میشود.
رئیس پلیس راهور استان کردستان درباره مسیر جایگزین برای افرادی که قصد تردد از این مسیر ممنوعه را دارند، اعلام کرد: مسیر کمربندی آبیدر - بلوار چمران و خیابان کوسه هجیج (غفور) مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها است.
همتیزاده با ذکر اینکه پلیس، در صورت عدم همراهی رانندگان، با استفاده از جرثقیل کلیه خودروهای پارک شده در این مسیرها را جابهجا میکند، یادآور شد: انتظار میرود رانندگان وسایل نقلیهای که قصد تردد از این مسیر را داشته و یا معمولاً در این مسیرها خودروهای خود را پارک میکنند از محل دیگری برای پارک استفاده کنند تا این مراسم باشکوهتر و مطلوبتر از سنوات قبل برگزار شود.
وی با بیان اینکه پلیس راهور برای روانسازی ترافیک و انجام هر چه بهتر این مراسم محدودیتهای ترافیکی را اعمال میکند، تصریح کرد: این محدودیتها تا پایان مراسم رژه در روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.