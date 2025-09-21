پخش زنده
دومین همایش بینالمللی «هتلداری در هزاره سوم» با محوریت نوآوری، فناوریهای نوین و سرمایهگذاری در صنعت هتلداری، در جزیره کیش برگزار میشود و میزبان هیئتهایی از پنج کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جامعه حرفهای هتلداران هرمزگان ، برگزاری همایش بینالمللی «هتلداری در هزاره سوم» را گامی مهم در ارتقای دانش، فناوری و تجربههای نوین صنعت هتلداری کشور دانست و گفت : صنعت هتلداری به عنوان یکی از ارکان اصلی گردشگری، نیازمند بازنگری مستمر و بهروزرسانی مداوم دانش فعالان و مدیران است.
مجید میرزا اسماعیلی افزود : برگزاری همایشهای تخصصی، فرصت ارزشمندی برای تبادل نظر، ارتقای دانش علمی و آشنایی با تازهترین فناوریهای روز محسوب میشود که میتواند مسیر آینده هتلداری ایران را روشنتر و هدفمندتر کند .
وی با تشریح جزئیات برنامههای این همایش گفت : در طول برگزاری رویداد، چهار پنل تخصصی در حوزههای طراحی و توسعه هتل، منابع انسانی و آموزش، فناوری و بهرهبرداری با تمرکز بر نقش هوش مصنوعی در صنعت هتلداری و همچنین سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی برگزار خواهد شد.
میرزا اسماعیلی افزود : حضور صاحبنظران ، استادان دانشگاه و مدیران بینالمللی در این پنلها ، زمینهای برای بررسی چالشها و ارائه راهکارهای نوین فراهم میکند.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران هرمزگان با اشاره به بُعد بینالمللی این همایش گفت : حضور هیئتهایی از پنج کشور پرتغال، فرانسه، امارات متحده عربی، عمان و قطر، فرصتی کمنظیر برای تبادل تجربه و دسترسی به رویکردهای نوین هتلداری جهان است که میتواند زمینهساز ارتقای جایگاه هتلداری ایران در عرصه منطقهای و جهانی شود.
میرزا اسماعیلی با دعوت از فعالان، مدیران و کارکنان هتلها برای مشارکت در این همایش گفت: این گردهمایی فرصتی بیهمتا برای یادگیری، شبکهسازی و تبادل ایدههای نوآورانه است. باور دارم که با همافزایی و مشارکت فعال همه شما میتوانیم افقهای تازه و روشنتری را برای صنعت هتلداری کشور ترسیم کنیم.
دومین همایش بینالمللی «هتلداری در هزاره سوم» ، ۱۴ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ در جزیره کیش برگزار میشود و میزبان هیئتهایی از پنج کشور خواهد بود.