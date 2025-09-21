زنگ جوانهها در قزوین نواخته شد
جشن باشکوه جوانهها ویژه دانشآموزان پایه هفتم در دبیرستان شاهد بهشتیان قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش، در جمع دانشآموزان پرشور دبیرستان شاهد بهشتیان، از تلاش بیوقفه تمامی دستاندرکاران برای فراهم آوردن مهری بهتر و متفاوت خبر داد.
وی با اشاره به شعار امسال برای ایران، برای مدرسه، آیندهای روشن برای کشور را در گرو رشد و تعالی واقعی دانشآموزان دانست.
مدیرکل آموزش و پرورش ادای احترام به شهدای دفاع مقدس را وظیفه همگانی دانست و افزود: با هر نگاه سیاسی، باید نهایت تکریم را نسبت به شهدای دفاع مقدس داشته باشیم، چرا که آنها از این مرز و بوم دفاع کردند و ما امروز در اینجا هستیم. نام شهدا باید جاودانه بماند و ایران به عنوان یک سرزمین واحد مورد احترام همه ماست.
اصغری تأکید کرد که پرچم ایران باید بیش از پیش مورد احترام قرار گیرد تا با افتخار از ایرانی بودنمان یاد کنیم و برای سرزمینمان جان و مال خود را فدا کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش از دانشآموزان خواست تا از اول مهرماه برای خود برنامهریزی کنند و آیندهشان را بسازند، نه اینکه منتظر آمدن آن باشند.
وی با اشاره به اهمیت برنامهریزی برای کنکور و نقشآفرینی در آینده، تأکید کرد که این اهداف جز با تلاش در مسائل تربیتی به دست نخواهد آمد.
اصغری همچنین با اشاره به نقش مهم زنان در جامعه، خطاب به دانشآموزان دختر گفت: دلمان نمیخواهد کسی برای شما شیرزنان تصمیم بگیرد. خودتان را آنقدر تقویت کنید که کسی به خود اجازه ندهد برایتان تصمیم بگیرد. زنان این سرزمین میتوانند آیندهای بهتر برای کشور بسازند.
مدیرکل آموزش و پرورش از عزم جدی برای داشتن مهری متفاوت سخن گفت و اعلام کرد که حتی یک ساعت تأخیر در شروع سال تحصیلی امسال پذیرفته نیست.
وی با افتخار از افزایش دو و نیم برابری رتبههای برتر زیر ۱۰۰ در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد که نویدبخش سالی پربار و موفق برای آموزش و پرورش استان است.
امسال در استان قزوین ۲۱ هزار دانش اموز در پایه هفتم تحصیل خواهند کرد.