مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: برگزاری همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» فرصتی برای سرمایه گذاری و توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرهاد شیخی از برگزاری همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» در شهرستان اردکان خبر داد و گفت: این همایش با هدف معرفی توانمندیها، پتانسیلها و فرصتهای سرمایهگذاری، شناسایی سرمایهگذاران و بررسی چالشها و موانع سرمایهگذاری برگزار خواهد شد و در آن بستههای سرمایهگذاری جهت شناسایی و ارزیابی، اطلاعات فنی، اقتصادی و نحوه مشارکت مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اردکان در حوزههای صنعتی، معدنی و تجاری افزود: این شهرستان از بسترهای ارزشمندی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی برخوردار است و میتواند به یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی استان یزد و کشور تبدیل شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد همچنین گفت: در همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید، به دنبال شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای منطقهای، رشد و توسعه و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستان اردکان هستیم و امیدواریم با ایجاد شبکه ارتباطی و تخصصی بین سرمایهگذاران، گام مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی استان برداشته شود.