پویش لبخند مهر علوی با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،۲۹ هزارربسته لوازم التحریر برای مقاطع مختلف تحصیلی با ۲۳ میلیارد تومان از سوی بنیاد علوی و خیرین و بسیج دانشجویی توسط کمیته امداد بین دانش آموزان نیازمند توزیع میشود.
سردار نظری با بیان اینکه توزیع لوازم التحریر به عنوان پویش لبخند مهر علوی از امروز در مدارس آغاز شد افزود: از این ۲۹ هزار بسته ۲۰۰۰ بسته توسط بسیج دانش آموزی ۱۰ هزار بسته توسط خیرین و ۱۷ هزار بسته توسط بنیاد علوی تهیه شده است.
وی یادآور شد رزمایش امروز شروعی است برای اقدامات بهداشتی درمانی در مناطق کم برخوردار بستههای معیشتی لوازم التحریر کمک آموزشی و بازسازی و ترمیم مدارس با همکاری نهادها انجام خواهد شد.