رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان گفت: ۵۷۵ نفر بر اثر حوادث رانندگی در کردستان مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بابک هدایی افزود: ۲۵۶ ماموریت مربوط به سایر حوادث و هزار و ۱۰۱ ماموریت نیز به بیماریها اختصاص داشته که از این میان ۸۳ مورد بیماریهای قلبی و ۴۱ مورد مربوط به بیماریهای تنفسی گزارش شده است.
وی از پاسخگویی مرکز دیسپچ اورژانس استان به ۶ هزار و ۵۹۴ تماس تلفنی طی هفته گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد، ۳۹۵ مورد مزاحمت تلفنی بود که بر روند خدمات رسانی تتثیر منفی داشته است.
هدایی یادآور شد: در این میان ۸۶۹ مورد مشاوره تلفنی ارائه و هزار و ۸۴۴ ماموریت به پایگاههای عملیاتی ابلاغ شد.
هدایی بر ضرورت همکاری شهروندان و خودداری از تماسهای غیرضروری تأکید کرد و گفت: هر تماس بیمورد میتواند جان انسانی را به خطر بیندازد.