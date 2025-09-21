به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بابک هدایی افزود: ۲۵۶ ماموریت مربوط به سایر حوادث و هزار و ۱۰۱ ماموریت نیز به بیماری‌ها اختصاص داشته که از این میان ۸۳ مورد بیماری‌های قلبی و ۴۱ مورد مربوط به بیماری‌های تنفسی گزارش شده است.

وی از پاسخگویی مرکز دیسپچ اورژانس استان به ۶ هزار و ۵۹۴ تماس تلفنی طی هفته گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد، ۳۹۵ مورد مزاحمت تلفنی بود که بر روند خدمات رسانی تتثیر منفی داشته است.

هدایی یادآور شد: در این میان ۸۶۹ مورد مشاوره تلفنی ارائه و هزار و ۸۴۴ ماموریت به پایگاه‌های عملیاتی ابلاغ شد.

هدایی بر ضرورت همکاری شهروندان و خودداری از تماس‌های غیرضروری تأکید کرد و گفت: هر تماس بی‌مورد می‌تواند جان انسانی را به خطر بیندازد.